نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلكترونياً هنا منصه التسجيل في منظومة القروض السكنية عبر بوابة الحكومة الليبية pmhi.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام الإقراض السكني، حيث أعلنت الحكومة الليبية مؤخرًا عن كافة تفاصيل التسجيل في نظام القروض السكنية لجميع المواطنين المستوفين للشروط ومن المهم التنبه إلى أن هذه القروض متاحة الآن للطلب اعتبارًا من اليوم الأحد 27 فبراير 2022 الموافق شرط أن يكون الطلب متاحًا حتى نهاية مارس 2022 كما تم الإعلان عنه وأن يتم التقديم عبر الوسائل الإلكترونية، واليكم كيفية التسجيل في نظام الإقراض السكني

التسجيل في نظام القرض العقاري

بعد أن تعطينا رابطًا لقروض الإسكان للشباب الليبي لدينا الآن جميع الأوراق والوثائق التي سنحتاجها للتقدم بطلب للحصول على القروض: –

يجب إبراز إيصال إيصال يفيد بعدم وجود محل إقامة لمقدم الطلب سواء كان باسم الطالب أو أولاده أو زوجته.

إحضار صورة من شهادة طالب العمل للعاطلين عن العمل.

يجب أيضًا تقديم نسخة من إقرار ضريبة الدخل الخاص بك.

نسخة من شهادة أجر الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في نظام القرض السكني الليبي

يجب على الراغبين في التقدم للحصول على قروض من خلال البنوك تقديم المستندات اللازمة عن طريق الذهاب إلى موقع ليبي لقروض الإسكان للشباب 2022 والتسجيل والتقدم بطلب للحصول على قرض. توفير الخدمة لجميع الخدمات، ونحن متحدون ونقدم الخدمات ستوجهك الخطوات التالية خلال عملية التسجيل الإلكتروني.

أصبح من الممكن الآن التسجيل في نظام قروض الإسكان باتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط لمعرفة المزيد عن نظام القروض السكنية للشباب الليبي. اختر من قائمة الخدمات على الموقع “طلب قرض عقاري للشباب الليبيين”. سيطلب منك الموقع الكثير من المعلومات لذا تأكد من ملئها بشكل صحيح. بعد التحقق مرة أخرى من صحة البيانات التي أدخلتها ، انقر فوق إرسال. سيتم الاتصال بالشخص المسؤول خلال فحص طلبك.

أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء الحكومة الليبية الموحدة عن توزيع 50 ألف قطعة أرض صديقة للشباب و 100 ألف وحدة سكنية فضلاً عن إنشاء نظام قروض إسكان صديق للشباب. ليبيا في الذكرى السابعة والتسعين للثورة، بناءً على طلب بنك الاستثمار العقاري لموئل الشباب ويجري البحث عن مساكن غير مملوكة.