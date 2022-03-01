“رتبة جندي ورقيب”… رابط التسجيل وزارة الدفاع السعودية تُعلن عن فتح باب التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa 1444-2022

اعلنت وزارة الدفاع السعودية رسميا خلال الساعات الاخيرة التفاصيل الكاملة حول التسجيل في القبول الموحد من جانب النساء والرجال في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وذلك في اطار استقبال دفعة جديدة من التجنيد الموحد وتوفير عدد كبير من الوظائف العسكرية على رتب مختلفة مثل رتبة جندي ورقيب وغيرها، والتي جاء بناء على بعض الضوابط والشروط المطلوبة والتي يجب توافرها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد بداية التسجيل في التجنيد الموحد في المملكة العربية السعودية للرجال والنساء والشروط اللازمة للتسجيل.

موعد التسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء 1443

وقد اكدت وزارة الدفاع السعودية أن عملية التسجيل في القبول الموحد للوظائف العسكرية لكلا من الرجال والنساء في السعودية من المقرر ان تبدأ رسميا بداية من يوم 9 من شهر 9 لعام 1443، وهو التاريخ الذي يوافق يون العاشر من شهر ابريل 2022، على أن يتم التسجيل الكترونيا من خلال منصة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع السعودية، مع ضرورة ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للقبول في الوظيفة.

شروط القبول في التجنيد الموحد للرجال 1443

وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في القبول الموحد للرجال في المملكة العربية السعودية ومن اهمها ما يلي.

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يحب ان يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

لا يقل سن المتقدم عن 17 عام.

ان يكون على سيرة حسنة وطيبة والا يكون قد حكم عليه مسبقا في اي من جرائم في السعودية.

الا يكون موظف في احد الوظائف التابعة للحكومة في المؤسسات المختلفة.

شروط التسجيل في القبول الموحد للنساء 1442

ومن اهم الشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل في القبول الموحد للنساء في المملكة العربية السعودية ما يلي.