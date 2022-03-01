نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض مقسطه بدون كفيل مقدمه من السعودية لكل المقيمين بها او العاملين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتقدم البنوك السعودية بمنح المقيمين داخل المملكة العربية السعودية قروض شخصيه مقسطه وبدون حاجه لوجود نظام الكفيل وذلك لا يختلف ان كانوا من مقيمين في اه بلد في المملكة او من الوافدين الجدد او القدامى حيث تكون تلك القروض متوافقة مع الاحكام الشرعية للمنهج الاسلامي بدون حق اللجوء الى وجود كفيل وذلك حرصا من المملكة العربية السعودية على مد يد العون للمقيمين والمتواجدين على ارضها ولتخصيص سبل الحياه السهلة والبسيطة اليهم.

كيفية الحصول على تمويل بالتقسيط

ويجب ان يتم اتباع بعض الخطوات الاولى للحصول على هذا القرض وهو ان يجب ان يتم تقديم طلب قرض من جهة المقيم يتوجه به الى البنك للحصول على قرض بدون الكفيل وايضا يتم اقرار المستفيد على اقرار يتم الامضاء عليه حيث يعطي البنك الحق في تحويل المرتب الخاص ب المستفيد الى جهة تمويل القرض.

ما هو نظام الكفيل في السعودية

هناك قوانين في المملكة العربية السعودية توضح الفرق الكبير الذي بين الكفيل الذي يكون اهم اهتماماته واختصاصاته في تكون مجال العمل والإقامة.

وهناك ايضا كفيل اخر يعتبر مهم جدا وشرط من شروط الحصول على القرض من البنوك السعودية ولأيهم ان يكون طالب القرض من البنوك.

قامت السعودية ان يكون مواطنا من مواطنين المملكة العربية السعودية او أحد المقيمين بها ولا يختلف في أي ما سوف يتم القرض فأما لشراء سيارة او منزل او لضمان الاستمرارية في المملكة كإقامة او امور اخرى.

تمويل شخصي بلا كفيل او ضامن

تعتبر منحه القروض الشخصية المجزأة والمقسطة بدون الحاجه الى وجود كفيل لكل من يقيم في المملكة العربية السعودية من افضل واحسن الخدمات، التي تتقدم بها البنوك السعودية ومن اهم البنوك التي تقدم هذه الخدمة بنك الاستثمار السعودي وبنك الراجحي وبنك التجاري العربي

ويجب على من يتقدم بطلب للبنك ان يتم تقديم بعض الاوراق والمستندات المطالبة واهمها ورقه هويه الاحوال المدنية، ويجب ايضا ارفاق كشف حساب بنكي لفتره 180 يوم للسابقين للتقديم ويجب ان يكون هذا الكشف مميز بالختم ويتم التوقيع عليه ومن الممكن ايضا طلب ورقه مفردات المرتب.