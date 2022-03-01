عاجل- هل تخوض بيلاروسيا عمليات عسكرية فى أوكرانيا؟ الرئيس يرد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل. وفى تصريحات سابقة أكد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أنه نقل للجانب الأوكرانى جميع شروط موسكو من أجل التوصل لحل للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الجانب الأوكرانى وافق فى البداية ثم رفض بعد ذلك.

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