عاجل- فرض عقوبة جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل. ويأتى قرار "توتال" الفرنسية ضمن العقوبات الاقتصادية التى توقعها دول الاتحاد الأوروبى على موسكو بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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