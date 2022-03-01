نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل فى منحة البطالة بالجزائر وأهم الشروط والمستندات المطلوبة وقيمة المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل فى منحة البطالة بالجزائر ، منحة البطالة في الجزائر 2022 هي عبارة عن منحة مالية تقوم الحكومة الجزائرية بتقديمها للشباب العاطلين عن العمل سواء الخريجين حديثاُ أو غيرهم، ويتم الحصول على المنحة من قبل وزارة العمل الجزائرية.

ولكن للحصول على منحة البطالة في الجزائر يجب على المتقدمين التعرف جيداُ على أهم الشروط الموضوعة للحصول عليها، كذلك يجب أن تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة الوطنية الجزائرية، ومع موقعنا سوف نتعرف عن كل هذه التفاصيل فتابعونا.

خطوات التسجيل فى منحة البطالة بالجزائر

يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل شاب لديه الرغبى بأن يحصل على منحة البطالة في الجزائر ومن أهمها التالي:

يجب أن يكون مواطن جزائري الجنسية.

يجب أن لا يكون لديه وظيفة ولا يحصل على الدعم المالي من أي جهة حكومية أو خاصة.

لا بد من أن يتراوح عمر المتقدم من 19 إلى 60 عام وتكون الأولوية للمتقدم الأكبر سناً.

كما يجب أن يكون مسجل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

يشترط أيضاً تقديم الإثباتات اللازمة لتبرير موقفهم الخاص بالخدمة الوطنية.

حيث لا يمكن قبول طلب شاب جامعي أو يقوم بمزاولة التدريب المهني بأحد المراكز.

قيمة منحة البطالة في الجزائر

تم تقدير منحة البطالة في الجزائر 2022 بحوالي 13000 دينار جزائري، ومن المقرر أن يتم صرفها بداية من شهر مارس 2022 القادم، وسوف تنتهي صلاحية المنحة إذا حصل المتقدم العاطل عن العمل على وظيفة من خلال أحد الوكالات الوطنية للتشغيل.

وبذلك لا يمكن للمستفيد الحصول عليها كما يتم إلغاء المنحة إذا قد حصل المستفيد على وظيفة بأي مؤسسة خاصة أو عامة داخل دولة الجزائر، كما تعد دولة الجزائر الدولة الإفريقية الأولى التي تعطي منحة خاصة للشباب العاطلين عن العمل.

خطوات التسجيل للاستفادة من منحة البطالة في الجزائر

يجب على الراغبين في التقدم بطلب الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022 اتباع الخطوات التي تشمل الآتي: