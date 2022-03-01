التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022 ليبيا بالخطوات من خلال موقع pmhi.ly

اصبح التسجيل في القروض السكنية للشباب التي أعلن عنه الحكومة الليبية مؤخرا من أكثر الأمور التي يبحث عنها قطاع كبير من الشباب، وخاصة بعد عقد مؤتمر صحفي رأسه وزير الإدارة المحلية بدر الدين التومي أعلن فيه انه أطلقت الحكومة الليبية مبادرة بيت الشباب الليبي عبر بنك التوفير والاستثمار العقاري، وذلك منذ يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، وقد تم بالفعل تحديد طريقة ورابط التسجيل بنظام الإقراض.

التسجيل في القروض السكنية للشباب 2022 ليبيا

نتعرف اليوم على تفاصيل التسجيل في القروض السكنية للشباب، حيث كشف عبد الحميد الديببة رئيس وزراء حكومة الائتلاف، خلال الاحتفال بذكرى ثورة 19 فبراير في طرابلس ، أنه بالإضافة إلى تخصيص 100 ألف وحدة سكنية للشباب من قبل، تم تخصيص 50 ألف قطعة أرض للشباب، بحيث يتم البناء عليها، وقد أعلنت الجهات المعنية أن رابط نظام القرض السكني الليبي هو الموقع المسؤول عن استقبال طلبات التسجيل في نظام قروض الإسكان، وعليه فإنه سوف يتم تقديم طلب قروض الشباب بشكل إلكترونيإ الى بنك التوفير، وذلك من خلال الدخول إلى خدمات الوحدة السكنية والاطلاع على جميع الخدمات المتوفرة على الموقع، واتباع الخطوات التالية:

اختيار نظام الرهن العقاري.

ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

والتأكد من إدخال البيانات بالطريقة الصحيحة.

بعد ذلك يجب تنزيل الملفات والمستندات المطلوبة.

تفاصيل التسجيل في القروض السكنية للشباب

وفي تفاصيل التسجيل في القروض السكنية للشباب قال وزير الحكم المحلي، إنه سوف يتم تحديد أولوية الحصول على قروض الإسكان بناءاً على مدى الحاجة وليس بأسبقية تقديم الطلب، وقد أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الحكومات المحلية، وأنه سوف يتم إجراء كافة الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، بما يضمن حصول كافة الشباب المحتاجين على وحدة سكنية مناسبة، ومن الجدير بالذكر أنه تسير تلك المبادرة على خطى أسلافها ، في منح الزواج والطفولة التي تم اطلاقها مؤخرا من قبل الحكومة الليبية الرشيدة بدعم من رئيس وزراء الاتحاد الوطني، عبد الحميد الدبيبة بهدف دعم ومساندة الشباب في ظل الظروف المعيشية الصعبة للتي يشهدها العالم الآن.