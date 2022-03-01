الوكالة الوطنية للتشغيل أطلقت رابط منحة البطالة 2022، منذ عدد ساعات قليلة ماضية زادت عملية البحث من قبل الآلاف من الشباب الجزائري الذين يتصفون بالبطالة وكذلك الخريجين الذين لم يحصلون على فرص عمل، عن رابط التسجيل للحصول على منحة البطالة، حيثُ تعتبر تلك الإعانة منحة تساهم في المعيشة وقضاء مستلزمات الحياة البسيطة، ولقد أعلنت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، برفع قيمة المنحة المقدمة لاصحاب الشهادات العليا.

رابط التسجيل للحصول على المنحة البطالة داخل الجمهورية الجزائرية 2022

كان يوم الجمعة الماضي الموافق الخامس والعشرون من فيفري السابق هو أولى أيام، ولقد أعلنت الوكالة انه تم توفير 13 ألف دينار جزائري وقد يصل إلى 15 ألف من أجل المنحة، كما أعلنت الوكالة ان خدمة استقبال طلبات التسجيل سوف تكون متاحة على مدار اليوم الكامل، طيلة السبع أيام في الأسبوع، وكما أعلنت الوكالة عن رابط التسجيل، والخطوات التي يتبعها الراغبون للحصول على المنحة ومن تلك الخطوات الأتي:

هو الدخول عبر البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل

تفعيل وملو جميع الحقول الفارغة مثل اسم المتقدم ورقم التعريف وخلافه ويلزم ملو تلك الحقول بدقة

وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل الوكالة، ويأتي الرد على هيئة رسالة، حيثُ في حالة الموافقة على الطلب، سوف يتم إرسال موعد بصرف المنحة، وفي حالة الرفض سوف يتم شرح سبب الرفض.

شروط الحصول على المنحة الجزائرية لعام 2022

أن يكون المتقدم من أبناء الجمهوريةالجزائرية

يترواح عمره مابين 19 إلى 40 عام

الإقامة الكاملة للفرد المتقدم داخل الجمهورية

عدم تقاضي المتقدم اي إعانة من اي دور من ديار الرعاية داخل الجمهورية الجزائرية

أن لا يكون المُتقدم مستفيد من الصندوق الوطني للتقاعد.

تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة مستمرة بتحديث المنصة المسئولة على استقبال طلبات المنحة، ولقد أكدت ان المنصة قد تتعرض لنوع من انواع التعطيل نتيجة الضغط المستمرة عليها من قبل المتقدمين للمنحة، لذا فعلى المتقدم إعادة الطلب حتى يتم استكمال خطوات التسجيل بنجاح، كما أعلنت الوكالة انه سوف يتم صرف دفعات المنحة بداية من شهر مارس الجاري، وسوف يتم صرف الدفعات بصورة شهرية.