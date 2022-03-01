تحذيرات كورية من نشوب حرب باردة جديدة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه-إن"، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفه بشأن نشوب حرب باردة جديدة، وتصاعد النزعات القومية لفرض السيادة بالقوة، فى إشارة للهجوم الروسى على أوكرانيا رغم التحذيرات الدولية.





وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء فى خطاب للرئيس مون بمناسبة انتفاضة كوريا عام 1919 ضد الحكم اليابانى الذى استمر بين 1910 و1945، حيث دعا اليابان إلى النظر المنصف والجاد إلى التاريخ، والتواضع أمام ماضيها العسكرى فى زمن الحرب، من أجل تجاوز الخلافات التاريخية والمضى قدما فى التعاون.

وقال إن كوريا الجنوبية تظل منفتحة على الحوار مع اليابان للعمل معا فى مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مثل التصدى لجائحة كوفيد-19 وسلاسل التوريد، كما أن كوريا الجنوبية واليابان يجب أن تكونا قادرتين على التغلب على تاريخ الماضى المؤسف والتعاون معا من أجل المستقبل.

وقال "مون" إن أحد الدروس المستفادة من انتفاضة 1919 على مستوى البلاد هو أنه لا ينبغى لكوريا الجنوبية أن تتأثر بالنظام الدولى المتمركز حول القوى العالمية، وأنه يجب أن يكون لها قوتها الخاصة لتقود تاريخها.

ويأتى خطاب "مون" بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا، وستنضم إلى العقوبات الدولية لإخراج المؤسسات المالية الروسية الكبرى من نظام الدفع العالمى الرئيسى "سويفت"، لزيادة الضغوط على موسكو بعد هجومها العسكرى على أوكرانيا.