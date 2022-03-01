إجلاء 40 ألف شخص بسبب الفيضانات فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - أمرت السلطات بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من منازلهم، فيما تم إصدار تحذيرات باحتمال الإجلاء إلى 300 ألف آخرين بسبب الفيضانات التى تعد الأسوأ منذ عقود.





أمرت السلطات بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من منازلهم، فيما تم إصدار تحذيرات باحتمال الإجلاء إلى 300 ألف آخرين بسبب الفيضانات التى تعد الأسوأ منذ عقود. وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن السلطات حذرت المواطنين من الفرار إلى أسطح المنازل ما قد يؤدى إلى احتجازهم هناك بسبب ارتفاع مستوى المياه، مشيرة إلى إنقاذ أكثر من 50 شخصا علقوا على أحد الجسور بعدما غمرت المياه الطرق المؤدية إليه. وتتحرك الفيضانات جنوبا من ولاية "كوينزلاند" إلى "نيو ساوث ويلز" فى واحدة من أسوأ الكوارث البيئية والتى أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص.

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