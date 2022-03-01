عاجل- طلب جديد لسفيرة أوكرانيا بأمريكا من البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وقالت ماكاروفا فى تصريحات عقب اجتماعها مع أعضاء مجلس الشيوخ فى مبنى الكابيتول وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن"القوات الأوكرانية تتصرف بطريقة مسؤولة فى الدفاع عن البلاد والمواطنين الأوكرانيين".

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