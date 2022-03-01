جدة - نرمين السيد - هدد وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لومير، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستعمل على "دفع الاقتصاد الروسى إلى الانهيار"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى تصريحاته لموقع "فرانس إنفو"، قال برونو لومير: "العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام فى الصميم.. سوف يدفع الشعب الروسى العواقب أيضًا" بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسى: "العقوبات فعالة بشكل لا يصدق.. سنشن حربًا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا"، معلنًا أن هناك طلقة جديدة من العقوبات الاقتصادية قيد الإعداد "إذا لزم الأمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تهديد فرنسى بشأن الاقتصاد الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.