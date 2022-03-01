جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال توكاييف فى كلمته بمؤتمر حزب "نور أوتان" الحاكم الذى يرأسه، اليوم الثلاثاء: "موقفنا يتلخص فى أنه يجب علينا أن ننطلق من الضرورة الماسة لضمان أمن دولتنا وسيادتها وسلامة أراضيها. ونحن بصفتنا الدولة، التى استضافت قمة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى عام 2010 ".
وأضاف الرئيس الكازاخى: "نصر على مبدأ عدم قابلية الأمن الأوروبى الآسيوى للتجزئة، وقد صرحت بذلك خلال زيارتى إلى موسكو فى 10 فبراير".
وأشار توكاييف إلى استعداد بلاده للتوسط فى مجال تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، إذا لزم الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كازاخستان: الأمن الأوراسى لا يقبل التجزئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.