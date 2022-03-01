صاروخ وكرة لهب عملاقة.. فيديو لقصف روسي "مرعب" على خاركيف

نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو يرصد قصفا روسيا "مخيفا" على ساحة في مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا، صباح الثلاثاء.

وكتب الجيش على صفحته بموقع "تويتر": "خاركيف. الأول من مارس 2022 الثامنة صباحا. إطلاق الصواريخ من المحليت الروس ضد المدنيين".

ويظهر في الفيديو الذي قيل إنه التُقط بمنطقة سومسكا في خاركيف، سقوط صاروخ على سيارات متحركة بشكل مباشر.

وقال أوليغ سينيغوبوف رئيس منطقة خاركيف إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما شمل مناطق سكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس.

وذكر سينيغوبوف أن روسيا أطلقت صواريخ "غراد" و"كروز" على خاركيف، وأنها "مدانة بارتكاب جرائم حرب"، لكنه أضاف أن دفاعات المدينة صامدة.

وعلّق كثيرون على الفيديو قائلين إن روسيا تستخدم صواريخ "غراد" في قصف المناطق المدنية داخل أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في قصف مدفعي روسي لقاعدة عسكرية في مدينة أوختيركا الواقعة بين خاركيف وكييف، وفقا لما أورده حاكم المنطقة على تطبيق "تليغرام".

وقال دميترو زيفيتسكي في منشور على "فيسبوك"، إن العديد من الجنود الروس وبعض السكان المحليين لقوا حتفهم خلال الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد، وفقما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".