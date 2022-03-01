“هُنا” رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالعراق وشروط القبول الموازي بالجامعات عبر epedu.gov.iq العراقي

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالعراق وشروط القبول الموازي بالجامعات عبر epedu.gov.iq العراقي نقدمه إليكم، حيث أن نتائج القبول الموازي، تصدرت كل مؤشرات البحث في موقع جوجل داخل العراق، عن العثور على رابط مباشر للاستعلام الطلبة العراقيين عن نتائج القبول في الموازي، لكي يستطيعون الالتحاق بكليات وجامعات العراق، لسنة 2022، حيث انتشرت الكثير من الأخبار حول فتح وزارة التربية والتعليم العراقية، باب التسجيل في الموازي العراقي، ويستطيع كل طالب الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي، والتسجيل فيه، وأعلنت الوزارة أيضًا المعدلات والنسب الرسمية للقبول، وذكرت كل التفاصيل التي تتعلق بالمصروفات الجامعية هذا العام، وكل هذه المعلومات متوفرة عبر البوابة الرسمية لوزارة التعليم العراقية.

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالعراق

من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، قد صرحت بشكل مؤكد في بيان رسمي، بالانتهاء تمامًا من المراجعة الإلكترونية للطلبات المقدمة من الطلبة العراقيين لسباق القبول الموازي 2022، وظل كل الطلبة ينتظرون خبر إعلان النتيجة بفارغ الصبر.

استكملت وزارة التعليم في بيانها بأن النتيجة سوف تعلن من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وقدمت دليلًا استرشاديًا لحصول الطالب على نتيجة القبول الموازي لسنة 2022، للتسهيل على كل الطلبة، وذلك من خلال هذه الخطوات:

زيارة البوابة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.

الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الطلاب للقبول الموازي والدخول إليه.

تفريغ كل بيانات الطلب بداية من الاسم الكامل والرقم الامتحاني الخاص به.

اختيار كلمة استعلام ثم الضغط عليها لتظهر النتائج مباشرة فور إعلانها.

شروط القبول الموازي بالعراق

ولكي لا يبحث الطالب كثيرًا عن الشروط التي تؤهله لكي يقبل في الموازي العراقي، فقد أرفقت وزارة التربية والتعليم العراقية مع دليل خطوات الاستعلام، عدة شروط لابد من وجودها لكي يقبل الطالب العراقي في كل الجامعات، حيث ذكرتها الوزارة بداخل بيان رسمي، سوف نستخلصه لكم خلال الشروط القليلة القادمة: