نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميًا.. التعليم تعلن عدد الطلاب في الفصل الواحد بالمسار التخصصي من العام القادم على هذا النحو في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة التعليم تحرص بشكل كبير على تطوير المنظومة التعليمية حتى تساعد الطلبة للاستفادة بشكل أكبر وتلبية احتياجات سوق العمل، ويكون نظام المقررات الجديد من الأنظمة المميزة التي تتيح إلى الطالب إمكانية إتمام المرحلة الثانوية في سنتين بدلاً من ثلاث، كما أعلنت عن عدد الطلاب في الفصل الواحد بالمسار التخصصي.

عدد الطلاب في الفصل الواحد بالمسار التخصصي

يكون نظام المقررات الجديد هو نظام مميز تم وضعه من خلال خطة محكمة من قبل وزارة التعليم في السعودية، يجعل الطالب بإمكانه إتمام المرحلة الثانوية في سنتين بدلاً من ثلاثة، ويكون هذا البرنامج مكون من برنامج مشترك يقوم كافة الطلاب سواء بنات أو بنين بدراسته، يتضمن مسارين إحداهما مسار علوم إنساني والآخر مسار علوم طبيعي، يقوم الطالب باختيار أحدهما.

كما أن النظام يوفر على الطالب إمكانية اختيار المنهج الدراسي الذي يريد دراسته خلال الترم، من بين مجموعة من المناهج الإلزامية والمقررات الاختيارية يصل عددها من خمس مواد إلى سبعة في الترم الواحد، كما يستطيع الطالب حذف مواد أو إضافة مواد طبقاً للضوابط الموضوعة من خلال المدرسة، وبالنسبة إلى عدد الطلاب في الفصل الواحد فقد قامت الوزارة بالإعلان أن الحد الأدنى هو 25 طالب ولا يزيد عددهم في الفصل عن 30 طالب.

أهداف نظام المسارات الجديد في السعودية

تكون طبيعة الدراسة في هذا النظام مختلفة من مدرسة إلى مدرسة أخرى ويهدف إلى تحقيق كثير من الأمور التي تتمثل في:

تغيير سياسة التعليم في السعودية.

تعزيز القيم الاجتماعية لدى جميع الطلاب والطالبات.

عدم ضياع الوقت وتقليل التكاليف.

التقليل من المقررات الدراسية التي يقوم الطالب بدراستها.

زيادة المستوى التحصيلي للطالب ورفع المستوى السلوكي.

العمل على تنمية القدرات الخاصة بجميع الطلاب، حتى يمكنهم الالتحاق بسوق العمل.

رابط نظام المقررات الجديد

يستطيع جميع الطلاب والطالبات الولوج إلى نظام المقررات عن طريق الدخول إلى بوابة نور، ثم تسجيل الدخول والذهاب مباشرة إلى النظام الجديد حتى يتمكن الطالب من الاطلاع على مختلف التفاصيل، وجميع المعلومات الأخرى المهمة التي يحتاج لها الطالب والذي يمكنه الدخول بسهولة إلى رابط نظام نور سواء المواد الدراسية والمناهج أو آلية القبول والتسجيل في هذا النظام.