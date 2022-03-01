عاجل- القوات الشيشانية تعلن خسائرها بمعارك دونباس

ونشر الرئيس الشيشانى على قناته الخاصة على "تليجرام" وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، قائلا: "اختار هؤلاء الرجال أن يصبحوا أبطالا ضحوا بأرواحهم من أجل أمن البلدين، وكان لديهم أمر بتقليل الخسائر بين السكان المدنيين فى أوكرانيا، ونفذوا ذلك".
كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسميا دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص فى حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل النظام الأوكرانى.
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