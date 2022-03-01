عاجل- تحذير مهم من الهند لرعاياها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت السفارة حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية "بأننا "ننصح جميع المواطنين الهنود بمن فيهم الطلاب بمغادرة كييف على وجه السرعة اليوم، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق القطارات أو من خلال أى وسيلة أخرى متاحة".
وأضافت السفارة أننا "نطالب جميع المواطنين والطلاب الهنود التزام الهدوء والسلام والوحدة، ويمكن توقع وجود حشد كبير فى محطات السكة الحديد، لذلك ننصح جميع الطلاب الهنود بالتحلى بالصبر والتماسك وخصوصا عدم إظهار السلوك العدوانى أثناء تواجدهم فى محطة السكة الحديد".
وأشارت القناة إلى أنه يتم نقل الطلاب الهنود إلى المجر وبولندا ورومانيا وجمهورية سلوفاكيا، جميع الدول التى تشترك فى الحدود مع أوكرانيا، قبل إعادتهم إلى الهند.
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