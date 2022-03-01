التعليم السعودي يوضح حقيقة إلغاء المدارس في شهر رمضان عبر وزارة التعليم 1443

التعليم السعودي توضح حقيقة إلغاء المدارس في شهر رمضان ازداد التساؤل بشأن حقيقة إلغاء حضور الطلاب في رمضان في المدارس لعام 1443هـ – 2022م الجاري، حيث كثرت الأقاويل بشأن هذه الادعاءات وليس معروفًا مدى صحتها، ففي رمضان يكون الطالب غير قادرًا أحيانًا على بذل الكثير من الجهد سواء في الذهاب إلى المدرسة أو الدراسة والمذاكرة، فتعمل الوزارة على تخفيف وطأة الشهر الكريم على أبنائها من الطلاب وسنوضح لكم حقيقة هذا القول من عدمها في سطور مقالنا التالية.

حقيقة إلغاء حضور الطلاب في رمضان 1443هـ

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن لم يتم إطلاقًا إلغاء حضور الطلاب إلى المدارس في شهر رمضان المبارك ولكن أعلنت عن بعض التصريحات والقرارات وتتمثل فيما يلي:-

أعلنت الوزارة أن سيتم تقليل اليوم الدراسي عن الساعات المعتادة حيث أن الطالب سيبدأ يومه الدراسي من الساعة العاشرة صباحًا وينهيه في الساعة الثالثة عصرًا.

تم إصدار قرار من قبّل زير التعليم السعودي وتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي أن الحضور سيكون لكل الطلاب وصدر هذا التصريح في يوم التاسع من يناير الماضي عام 2022م ويشمل أيضًا قرار بعودة طلاب المرحلة الابتدائية.

كما أكدت الوزارة أن الطلاب الغير قادرين على استكمال الدراسة حضورية بسبب أزمات صحية أو بعض الأمراض التي تمنعهم من ذلك يمكنهم ممارسة الدراسة أون لاين عبر المنصات الإلكترونية.

قسّمت الوزارة الطلاب إلى أقسام ومجموعات حتى يتم تخفيف الدراسة واليوم الدراسي عليهم.

إجراءات حضور الطلاب في شهر رمضان المبارك