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عمر شويل - جدة تعرف على مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي في ليبيا، فقد قامت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالاعلان عن البدأ في التسجيل لمنظومة القروض السكنية بالإضافة إلي مصارف الادخار والاستثمار في العقارات وذلك كان يوم الاحد الموافق سبعة وعشرين فبراير لعام الفين اثنين وعشرين، وهذه تعتبر من أهم وأفضل المبادرات التي تساعد الشباب.

لقد أصبح عدد الشباب الذين يبحثون عن الخطوات التي تساعدهم في على الدعم المالي لمي يقوموا بإنشاء المسكن الخاص بهم وبالأخص في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد فهي ظروف صعبة جدا تمر بها دولة ليبيا، وقد تم توضيح كل الخطوات التسجيل في المبادرة من خلال بدر الدين التومي وهو وزير الحكم المحلي في ليبيا.

معلومات هامة عن مبادرة الاسكان الشبابي

بعد أن تم الانتظار طويلا من كل الشباب المتواجدين في دولة ليبيا وبالأخص الشباب الذين سوف يقبلون على الزواج أو الشباب المتزوجين الذين لا يملكون أي شئ ليعيشوا حياة كريمة، واليوم قد تم إطلاق منظومة ومبادرة تساعد هؤلاء الشباب عن طريق القروض السكنية لكل الشباب الليبيين بطريقة رسمية.

قد تم انعقاد لجنة اليوم تتكلف بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ويوجد مؤتمر صحفي قد تم فيه توضيح كل الآليات والتفاصيل المختلفة والمتنوعة التي تتعلق بالخطوات التي يجب اتباعها التسجيل في المبادرة التي تختص بالإيمان الشبابي ومساعدة الشباب في ليبيا من خلال رئيس الحكومة.

خطوات التسجيل في مبادرة الاسكان الشبابي ومنظومة القروض السكنية

يمكن لكل الشباب الليبيين المقبلين على الزواج أو المتزوجين أن يقوم ا بالتسجيل في مبادرة الاسكان الشبابي عن طريق إتباع الخطوات التي تساعدك في الحصول على القروض السكنية.

ولقد تم التفعيل لمنظومة القروض السكنية منذ قليل عن طريق الجهات التي تم تكليفها بذلك في مبادرة الاسكان الشبابي، ولكي تقوم بالتسجيل في فيها عليك اتباع الخطوات التالية: