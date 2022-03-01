عاجل.. إجلاء أكثر من 132 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، إجلاء أكثر من 132 ألفا من سكان دونباس إلى روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية، منذ قليل.





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