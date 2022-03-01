مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان: "استشهد مواطن، وأصيب آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين".
وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على الأسير المحرر عبد الله الحصرى، من مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاده، فيما أصيب مواطن آخر بجروح حرجة بالرصاص الحى فى رأسه، وتم إدخاله لغرفة العمليات فى أحد مستشفيات المدينة".
وكانت قوات الاحتلال قتلت طفلاً فلسطينيًا عمره 14 عامًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى التى اعترفت بأن عناصرها أطلقوا النار عليه، بزعم رصده يرمى زجاجة حارقة قرب مدينة بيت لحم.
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