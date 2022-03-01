عاجل- الجيش الروسى على مشارف مدينة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال إيجور كوليخايف على فيسبوك إن "الجيش الروسى يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون"، مضيفا أن خيرسون كانت وستبقى أوكرانية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد شنت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.
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