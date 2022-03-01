قديروف يعلن عن أول "خسائر" لقوات الشيشان في أوكرانيا

أعلن رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان الروسية، الثلاثاء، عن أول خسائر بصفوف قواته المشاركة في غزو أوكرانيا.

وقال قديروف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن جنديين من الشيشان قتلا في أوكرانيا، وأصيب 6 آخرون.

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