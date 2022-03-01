تسهيل عبور 310 أردنيين إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن موظفي السفارات قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 310 مواطنين أردنيين، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة لها.

وأشارت في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إلى أنه جرى تسهيل عبور ودخول 136 مواطنا على الحدود مع رومانيا و70 مع بولندا و56 مع سلوفاكيا و35 مع هنغاريا و13 مع مولدوفا.

‏وأكدت الوزارة أنه جرى تأمين المواطنين الأردنيين بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

يشار إلى أنه وصل إلى الأردن 19 مواطناً أردنيا مع عائلاتهم قادمين من أوكرانيا عبر بودابست وبوخارست.

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