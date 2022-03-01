نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة قوية للعميد.. موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد وضمك ، في افتتاحية مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب لقاءات الدور الثاني، يستضيف مساء الخميس 3 مارس 2022، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، مواجهة قوية وهامة، تجمع ناديي ضمك والاتحاد ، حيث يصارع الأول من أجل الدخول إلى المربع الذهبي، فيما يطمح الأخير إلى الابتعاد أكثر في صدارة الترتيب، أملًا في لقب تاسع غائب عن قلعة اتحاد جدة منذ آخر تتويج في موسم 2009/2008.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف بالتفاصيل على كواليس وآخر مستجدات و موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد وضمك في الدوري السعودي .

مباراة الاتحاد وضمك

مواجهة ثانية، في المسابقة المحلية الأقوى خليجيًا وعربيًا، تجمع ضمك والاتحاد ، لم تحسمها مباراة الدور الأول.

حيث تعادل الفريقان إيجابيًا (1-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، في أكتوبر الماضي.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الأسبوع 23 :

نشير هنا إلى أن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ستقام على 3 أيام.

تبدأ يوم الخميس بلقاءي الاتحاد وضمك ، إضافة إلى قمة مباريات الأسبوع في الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض حيث مباراة النصر والهلال .

وتستكمل يوم الجمعة بـ3 مواجهات، يأتي في أبرزها مباراة الاتفاق والأهلي .

على أن تختتم الجولة يوم السبت بإقامة 3 لقاءات، يتصدرها مباراة الشباب والباطن .

نادي الاتحاد

مع نادي الاتحاد السعودي نبدأ تغطيتنا، والذي يحتضن لقاء الخميس، ساعيًا إلى 3 نقاط أخرى، ستقرب من حلم التاسعة للفريق في البطولة السعودية.

حاليًا يتربع العميد على عرش الصدارة، برصيد 51 نقطة وصافي (29) هدفًا، بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.

ويتبقى للإتي مباراة مؤجلة أمام الهلال من الأسبوع الـ12 ستقام يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وخلال الموسم الحالي، نجح النمور في تحقيق 16 انتصارًا، و3 تعادلات، بينما خسر في مباراتين.

وعن آخر 5 مباريات للاتحاد في الدوري السعودي ، فقد نجح في حصد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

انتصارات اتحاد جدة جاءت على حساب الفيصلي وأبها ، ثم النصر والأهلي (في ديربي جدة المثير).

ولكن سقط في فخ التعادل مع التعاون .

نادي ضمك

على الجهة الأخرى من المواجهة، يأتي نادي ضمك السعودي ، والذي يمتلك فرصة للمنافسة على المربع الذهبي، كإنجاز تاريخي للفريق في مشاركته الرابعة في الدوري السعودي .

يحتل فارس الجنوب حاليًا المركز الخامس في الجدول، برصيد 36 نقطة وصافي (-1) هدف، بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الرابع.

وإن كان الزعيم يتفوق بفارق المؤجلات، حال فوزه بها.

نجح فريق مدينة خميس مشيط هذا الموسم في تحقيق 10 انتصارات، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم.

وفي المباريات الخمس الأخيرة للفريق في البطولة، تمكن من جمع 7 نقاط، من انتصارين وتعادل وخسارتين.

انتصارات ضمك جاءت على حساب أبها والرائد بنتيجة واحدة (3-2) في الجولتين الأخيرتين.

بينما تعادل إيجابيًا مع الأهلي.

وخسر أمام الفيصلي ثم الشباب.

تاريخ مواجهات الاتحاد وضمك

على مستوى المواجهات التاريخية التي جمعت ضمك والاتحاد في الدوري السعودي ، التقى الناديان من قبل في 7 لقاءات، حسبما رصدته “ثقفني”.

فاز الاتحاد في 3 مباريات، وحقق ضمك الفوز في لقاءين، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهتين.

على صعيد الأهداف المسجلة في مباريات الاتحاد ضد ضمك ، أحرز العميد 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الاتحاد وضمك ، فكانت فوز العميد بنتيجة (5-0) والتي تمثل الفوز الأكبر لـ الاتحاد أمام ضمك .

جاء ذلك في اللقاء الأول بين الناديين في ذهاب الدوري السعودي المشترك 1981/1982 والذي حصد الإتي لقبه.

أما الفوز الأكبر لـ ضمك ضد الاتحاد ، فجاء بنتيجة (2-1)، وتحقق في المرتين اللتين فاز بهما فارس الجنوب.

المرة الأولى جاءت في في لقاء الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020/2019 ، والذي توج الهلال بلقبه.

أما الثانية فتحققت مواجهة الإياب من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2019 .

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء الخميس، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الاتحاد وضمك ، فكما تعودنا في “ثقفني” يقوم اتحاد كرة القدم السعودي بالإعلان عن القيادة التحكيمية للمباريات قبل انطلاقها بساعات.

تقوم قنوات إس إس سي ( الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي ) بتغطية أحداث اللقاء، ولم يُعلن رسميًا عن القناة الناقلة، غير أن مصادر تابعتها “ثقفني” أشارت إلى أنها ستكون SSC 1 .

وحول معلق مباراة الاتحاد وضمك ، فلم تكشف شركة الرياضة السعودية رسميًا عن معلق المواجهة المرتقبة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، فضلًا عن تاريخ لقاءات الاتحاد وضمك في الدوري السعودي .