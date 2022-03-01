الولايات المتحدة: خطوات لمعالجة تأثير حرب أوكرانيا على أسواق النفط

جدة - نرمين السيد - قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكى، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للتعامل مع أى تأثير على الأسواق العالمية وأسواق النفط يُتوقع حدوثه ويمكن أن يستمر بسبب الهجوم الروسى على أوكرانيا.





وأضافت بساكى -فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الأمريكية- أن قرار معاقبة بعض أكبر البنوك فى روسيا وإعادة الطرد من نظام سويفت (SWIFT) المالى الدولى كان جزءًا من جهود رامية لضمان التأثير على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والنخبة الروسية والاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك أهدافاً لتقليل هذه التأثيرات على الأسواق العالمية والشعب الأمريكى.

وتابعت بساكى أن فرض عقوبات على قطاع الطاقة لا يزال أمراً مطروحاً، لكن الأوروبيين قلقون للغاية بشأن ارتفاع أسعار الغاز.

واستطردت المسئولة الأمريكية أن فرض العقوبات على قطاع الطاقة، على الرغم من تأثيره على تدفق الدخل لـ روسيا، إلا أنه سوف تصحبه عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، لا سيما بالنسبة للحلفاء فى أوروبا.

وأوضحت بساكى أن الإدارة الأمريكية لديها المزيد من الخطوات التى يمكن اتخاذها، لكنها تدرس تأثير القرار فى البداية.

وعلى صعيد آخر، أجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين محادثات هاتفية مع وزراء خارجية كازاخستان و قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأدان بلينكين خلال المحادثات هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا، وأعرب عن تضامنه الذى لا يتزعزع مع الشعب الأوكرانى، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها على موقعها الإلكترونى.

كما احتفل الوزراء بالذكرى الثلاثين للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، و شدد بلينكين على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة هذه الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، و سلط الضوء على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتلك الدول.