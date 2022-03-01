أمريكى يقتل أطفاله الثلاثة ثم ينتحر فى مبنى كنيسة بـ كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة روسيا اليوم وعدد من الوكالات العالمية أن رجل أطلق النار وقتل 4 أشخاص بينهم أطفاله الثلاثة قبل أن ينتحر، فى مبنى كنيسة بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وأفادت قناة "سى بى إس" نقلا عن الشرطة المحلية، قائلة: "قتل 3 أطفال على يد أبيهم الذى انتحر بعد ذلك داخل الكنيسة". وتابعت القناة: "وأكد الرقيب فى الشرطة روب جراسمان مقتل شخص خامس لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الشخص أيضا من أفراد الأسرة أم لا". وذكر مسؤولون فى الشرطة الأمريكية أن الأطفال الثلاثة كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما.

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