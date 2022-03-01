جريمة مروعة داخل كنيسة.. رجل يقتل أولاده الثلاثة ثم ينتحر

قتل رجل أطفاله الثلاثة، وجميعهم دون 15 عاما، بالرصاص، ثم قتل نفسه، في كنيسة قرب سكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، الإثنين.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة سكرامنتو للصحفيين، إنه تم العثور على شخص خامس ميتا في مكان الحادث. وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث وجودا مكثفا للشرطة حول الكنيسة، في منطقة آردن أركيد خارج حدود المدينة.

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