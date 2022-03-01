عاجل.. انفجار ضخم يهز محيط مطار خيرسون فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن صافرات الإنذار انطلقت فى العاصمة الأوكرانية كييف منذ قليل، لافتة إلى وجود عمليات قصف أو اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع القوات الروسية.
وكانت معارك محتدمة وقعت على أكثر من جبهة فى أوكرانيا خاصة فى مدينتى خاركيف وماريوبل، بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، حيث قال عمدة خاركيف، إن روسيا مستمرة فى قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها.
فيما أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، نتائج المفاوضات مع روسيا حتى الآن.
وقال، فى خطاب موجه للأوكرانيين، حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز الفضائية: "المفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لنا، داعيا إلى فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات فى العالم".
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