تمويلك في دقائق من الراجحي وأنواع التمويلات المختلفة واهم مزاياه

يبحث المواطن السعودي عن أفضل العروض المقدمة من المصارف المختلفة للاقتراض وانواع التمويلات المختلفة المقدمة من الكثير من المصارف وبعد ماتم عرضه من مصرف الراجحي من أنواع التمويلات المختلفة ومابها من مزايا عديدة تعتبر افضل مايقدم للمواطنين والمقيمين بالمملكة من قروض وتمويلات مختلفة حيث يتيح مصرف الراجحي طلب التمويل من الساعة ٩ صباحا حتى ١٠ مساء، بجميع فروع الراجحي داخل المملكة، ومن خلال مقالي سوف نوضح انواع التمويلات المختلفة من مصرف الراجحي واهم الشروط وكيفية الحصول عليها والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للبنك، وقد قدم مصرف الراجحي خدمات متعددة بنظام إلكتروني لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، من خلال الرابط الرسمي لمصرف الراجحي، حيث يقدم مصرف الراجحي لعملاء البنك مجموعة متنوعة من القروض حسب خطط العميل، وكذلك برامج تمويلية مالية مختلفة كالتمويل الشخصي أو فتح مشروع تجاري خاص أو إمتلاك منزل أو شراء سيارة وأنواع كثيرة من التمويلات التي يحتاجها عملاء مصرف الراجحي.

أنواع التمويلات المختلفة من مصرف الراجحي:

يقدم مصرف الراجحي تمويل الشخصي.

كما يقدم مصرف الراجحي تمويل السكني/ العقاري.

وكما يقدم مصرف الراجحي تمويل شراء أرض.

ويقدم مصرف الراجحي تمويل السيارات.

أهم مزايا التمويل من مصرف الراجحي:

من مميزات التمويل إنه بدون ضامن

يتم السداد على فترات طويلة قد تصل إلى حوالي 60 شهر ويتم تحديد قيمة القسط بما يتناسب مع دخل الشخص المتقدم

أن القروض التي يحصل عليها قروض ميسرة وسريعة.

يمكن الحصول على تمويل إضافي بمجرد الانتهاء من السداد بنسبة 20% من قيمة التمويل.

يتوافق أحكام المصرف الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية

من أهم المميزات التي يتميز بها الراجحي إنه يمكن أن يمتلك الشخص المستفيد حساب بنكي وفتح حساب ثاني.

إمكانية الحصول على الراتب بشكل ميسر بدون أي تعقيد من خلال تقديم بعض المستندات البسيطة

يوفر حلول سريعة عند تأخير العميل عن سداد الأقساط.

كما يمتاز مصرف الراجحي حيث يقدم تمويل شخصي للعملاء اللذين تبقى على التقاعد ٥ سنوات.

الأوراق و المستندات المطلوبة لطلب قرض من بنك الراجحي:

للحصول على قرض مصرف الراجحي يمكنك طلب اى نوع من انواع التمويلات بعد تقديم عدة مستندات اهمها مايلي: