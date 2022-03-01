moe.gov.jo… تم تفعيل رابط التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 في الأردن وزارة التعليم الأردنية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة في جميع انحاء الأردن في هذا التوقيت عن التفاصيل الخاصة بالتسجيل في امتحان التوجيهي 2022 في الأردن، وهو التسجيل الذي يمثل أهمية كبيرة لجميع الطلاب بشكل عام، نظرا لبداية التسجيل الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية بناء على الموعد المحدد من قبل الوزارة، حيث اشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية ان عملية التسجيل في امتحان التوجيهي للطلاب هذا العام من المقرر ان تتم إلكترونيًا توفيرا للوقت والجهد وتسهيلا على الطلاب، وسوف نستعرض الآن كيفية التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 بالأردن

بشكل رسمي فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال الموقع الخاص بها، بداية التسجيل في امتحان التوجيهي هذا العام 2022 لطلاب الثانوية العامة في الأردن، وقد أعلنت رسميا عن المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل بالإضافة الى الرسوم المطلوبة، كما كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد نوهت أنه من المقرر ان يتم الفترة المقبلة استخراج ارقام الجلوس الخاصة بالطلاب من خلال الموقع الكترونيا أيضا.

موعد تسجيل امتحان التوجيهي 2022

وقد تم فتح باب التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 في الأردن بداية من يوم 27 من شهر فبراير، والتي تستمر حتى يوم العاشر من شهر مارس، ليتم التسجيل الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية مباشرة، على ان يتم الالتزام من قبل الطلاب بالتسجيل في الموعد المحدد، فقد تم تحديد الفئات المستحقة للتسجيل في الامتحان.

رابط التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 بالأردن

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية ليتم تسجيل امتحان التوجيهي في الأردن، من خلال اتباع ما يلي.