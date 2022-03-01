كندا تصدر قرارا عاجلا لمساعدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء الكندى -فى مؤتمر صحفي- إن الحكومة الفيدرالية تخطط أيضا لحظر جميع واردات النفط الخام الروسى، وهى سلعة قال إنها أثرت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والطبقة الثرية الروسية المحيطة به.

وأرسلت كندا فى السابق مساعدات قتالية بقيمة 7.8 مليون دولار إلى أوكرانيا، لكن تم الضغط عليها بشأن ما إذا كانت الحكومة ستفعل المزيد وسط التوغل الروسى فى البلاد.

وقال ترودو: "أعلنا بالأمس أننا سنرسل شحنات جديدة من الإمدادات العسكرية، بما فى ذلك الدروع الواقية والخوذات والأقنعة الواقية من الغازات ونظارات الرؤية الليلية"، واليوم، نعلن أننا سنزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة".

وأضاف ترودو أن القوات المسلحة الكندية ستقدم دعما جويا لنقل الإمدادات والمساعدات وللمشاركة فى جهود حلف شمال الأطلسى "الناتو" الأخرى لدعم أوكرانيا.

ودعا مسؤولون فى الحكومة الأوكرانية وأعضاء برلمانها كندا وحلفاءها إلى تسليم المزيد من الأسلحة -بما فى ذلك البنادق والصواريخ المضادة للطائرات- لمنع القوات الروسية من السيطرة على المدن الرئيسية.

وبعد إدانة روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى إنها ستسافر إلى وارسو ببولندا يوم غد الثلاثاء للتأكد من أن تسليم الأسلحة يتم بشكل جيد.