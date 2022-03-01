الدفاع الروسية: 110 جنود أوكرانيين ألقوا أسلحتهم خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أن 110 جنود من القوات الأوكرانية قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية الخاصة، أصابت القوات المسلحة الروسية 1146 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، من بينها 31 نقطة قيادة واتصال، و81 منظومة دفاع جوى صاروخى من طراز "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، بالإضافة إلى 75 محطة رادار.

وأوضح كوناشينكوف أن الطيران العملياتى والتكتيكى لـ القوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم تدمير 311 دبابة وسيارة مدرعة، و42 طائرة ومروحية من بينها ما تم تدميره على الأرض، و51 راجمة صواريخ، و147 مدفعية ميدان وهاونو، و263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.