المدافع الروسية تدك حصون خاركوف.. لقطات مذهلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن نتائج المفاوضات مع روسيا حتى الآن.

وقال، فى خطاب موجه للأوكرانيين، حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز الفضائية: "المفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لنا، داعيا إلى فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات فى العالم".

وأضاف زيلينسكى: "يجب أن نفكر فى إغلاق كامل للمجال الجوى أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية، ويجب منع مثل هذه الدولة من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات فى العالم. مثل هذه الدولة يجب ألا تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة".

جدير بالذكر، أن العملية العسكرية الروسية دخلت يومها السادس على التوالى، مما جعل عدد كبير من دول العالم فى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف أيضا على قوائم العقوبات.