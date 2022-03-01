خصومات هايبر بنده بالسعودية تصل إلى 50٪ على جميع السلع والمنتجات الضرورية

نقدم لحضراتكم عملاء بنده الأعزاء العديد من الخصومات المتاحة والمتوفرة على العديد من المنتجات المطلوبة وضرورية لكل منزل، حيث يخصص هايبر بنده خصومات هائلة قد تصل إلى 50٪ وأكثر على منتجات السلع الغذائية الضرورية والمنظفات بكل أنواعها والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير من السلع، إليكم الأن كل ما ورد في مجلة العروض لهذا الأسبوع.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية:

متواجد بقسم الأسماك عرض على روبيان مزرعة 60/50 سعر الكيلو كان قبل العرض 31.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي، كما متاح أيضاً فيليه سمك قشر البياض، بسعر 49.95 ريال سعودي.

متاح أيضاً بقسم الدواجن والمجمدات تخفيض على صدور دجاج بدون عظم إنتاج شركة التنمية (450 جرام) سعر الحبة قبل العرض 23.95 والأن أصبح 16.50 ريال سعودي، أما عن عرض دجاج اليوم (1000 جرام) فكان سعره 20.25 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 15.50 ريال سعودي.

تخفيض هائل على إسكالوب بقري برازيلي، سعر الكيلو بالعرض 39.95 ريال سعودي، وسعر كيلو البرجر البقري البرازيلي الأن بالعرض 27.95 ريال سعودي.

كما متاح خصم يصل إلى 10٪ على كتف عجل بدون عظم، سعر الكيلو الأن بعد الخصم 49.95 ريال سعودي.

تخفيضات في قسم الجبن والالبان، خصم يصل إلى 20٪ على حليب مجفف كامل الدسم أنكور (2.25 كيلو) سعر العبوة بعد الخصم أصبح 52.95 ريال سعودي.

متاح أيضاً لحم تونا أبيض قطع في زيت دوار الشمس ينديرا (185 جرام) سعرها قبل العرض 7.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3.95 ريال سعودي.

حليب طويل الاجل نادك (6×1 لتر) تلك العبوة الأقتصادية بسعر 23.95 ريال سعودي، حيث كان سعرها قبل العرض 30 ريال سعودي.

أشتري 1+1 مجاناً من زبدة طرية مملحة لورباك (200 جرام) سعر 2 حبة قبل العرض 25.90 ريال سعودي وأصبح الأن ولفترة محدودة 19.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنتجات الورقية: