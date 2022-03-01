الان رابط تقديم اعفاء بنك التسليف 1443 كيفية طلب الاعفاء من الأقساط

إعفاء بنك التسليف يعمل بنك التنمية الاجتماعية على تقديم الخدمات لعملائه، ومن هذه الخدمات تمويل المشروعات بدون فوائد، وتقديم قروض، ويقوم البنك بتقديم هذه الخدمات للأسر الفقيرة لاعانتهم على ظروف الحياة، وهى مساعدات مقدمة من قبل الحكومة السعودية، كما تقدم الحكومة السعودية خدمات لمن قام بأخذ معونة من بنك التسليف أي بنك التنمية الاجتماعية مسبقا”، وهى خدمة مقدمة وفقا لشروط محددة ومعينة، قام البنك بتحديدها، وبسبب كثرة البحث عن طريقة إسقاط القروض والتمويلات سنعرض لكم فيما يلي طريقة إعفاء بنك التسليف.

إعفاء بنك التسليف

قام بنك التنمية الاجتماعية بطرح بعض الشروط عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بموقع بنك التسليف، حتى يتمكن الراغب في التقدم من الاطلاع عليها ومعرفتها حتى يتمكن من استحقاق الحصول على خدمة إعفاء بنك التسليف، وسنعرض لكم بعض هذه الشروط ؛

أن يكون المتقدم لا يعمل ولم يتم توظيفه وإن يثبت بالأوراق أنه لن يستطيع سداد الديون وأنه لا ينتهى إلى أي وظيفة تمكنه من السداد.

أن يتراوح عمر المتقدم لطلب إسقاط الديون ما بين 25 سنة إلى 55 سنة.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل ويحمل الجنسية السعودية.

تقديم أوراق إثبات حالته المادية .

إن يكون المتقدم لطلب الإعفاء قام بملء استمارة الإعفاء.

يقدم المتقدم مايثبت عدم قدرته على العمل، أى إثبات حالة صحية مختومة .

أن يقدم المتقدم صورة البطاقة الشخصية.

يقوم المتقدم بطلب الإعفاء بارسال الأوراق إلى الديوان الملكي السعودي عبر الإنترنت.

ماهى الأوراق المطلوبة للتقديم بطلب لأعفاء بنك التسليف

هناك بعض الأوراق الواجب توافرها لمن يقوم بتقديم طلب الإعفاء وسنعرضها فيما يلي؛

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم.

صورة من شهادة طبية للمتقدم تثبت عدم قدرته على العمل.

صورة كارت عائلي.

تقديم شهادة مالية تثبت أحقيته بتقديم طلب الإعفاء.

يقوم المتقدم بإحضار نموذج طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية وكتابة البيانات المطلوبة به.

كيفية التقديم عبر رابط إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التسليف خدمة مميزة لمن قام بأخذ قروض من بنك التنمية مسبقا ولم يستطع السداد، لذا يقدم بنك التسليف خدمة إعفاء بنك التسليف لمن تعرض لظروف خاصة ولم يتمكن من السداد وسنعرض لكم رابط إعفاء بنك التنمية الاجتماعية.

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

فتح الحساب الخاص بالتقدم لدى بنك التسليف بالرقم السري والرمز المرئي.

تقديم طلب الإعفاء من القروض وسداد الديون.