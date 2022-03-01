نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التأهيل الشامل 1443 في السعودية في المقال التالي
موعد صرف راتب التأهيل الشامل بالمملكة لقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منح ذوي الإعاقات الخاصة راتب شهري، ويسمي هذا الراتب راتب التأهيل الشامل، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المساعدات المالية لذوي الإحتياجات الخاصة، ويعد راتب التأهيل الشامل من أفضل الخدمات الإلكترونية التي تمكن هؤلاء الأشخاص المسجلين في الوزارة والتي تم تقييم إعاقتهم من الحصول على الدعم المالي شهريًا.
موعد صرف راتب التأهيل الشامل بالمملكة
يتسأل العديد من مستحقي راتب التأهيل الشامل عن موعد صرف الرواتب التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحددت الوزارة أن الرواتب يتم صرفها يوم 26 من كل شهر ميلادي، وفي حالة كان يوم 26 إجازة رسمية يتم صرف الراتب فى اليوم التالي أو اليوم السابق، وأكدت الوزارة أن موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر فبراير سيكون يوم الأحد الموافق 27 من فبراير 2022.
كيفية تقديم طلب للحصول على راتب التأهيل الشامل بالمملكة
- فى البداية يتم تقديم طلب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يختار المتقدم أيقونة الإعانة المالية للأفراد ذوي الإعاقة.
- يكتب المتقدم كافة البيانات المطلوبة، وبيانات الدخل، والحساب البنكي، ومن ثم الموافقة على الإقرار، وتقديم الطلب.
- بعد ذلك يتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب من خلال رسالة نصية.
الفئات المستفيدة من راتب التأهيل الشامل
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات التي تحصل على راتب التأهيل الشامل، الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص المحتاجين والغير قادرين على توفير مستوى معيشي جيد لأسرهم، ومن ضمن هذه الفئات:
الأفراد أصحاب أمراض الأنيميا أو الصرع أو التهاب العظام.
الأفراد المصابين بإعاقة تمنعه عن العمل.
الأفراد المصابين بضعف السمع وضعف البصر.
الأفراد المصابين بالصم والبكم.
الأفراد المصابين بالشلل.
الأفراد المصابين بالتخلف الحاد أوالأمراض العقلية.
شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل 2022
يوجد عدة شروط لابد من توافرها في الشخص المتقدم للحصول على راتب التأهيل الشامل والتي من أبرزها ما يلي:
أن يكون المتقدم مسجل لدى وزارة الموارد البشرية، وتم تسجيل إعاقته.
ألا يتعدى دخل المتقدم الشهري عن 4000 ريال سعودي.
أن تكون الإعاقة محددة فى برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.
ألا يتعدى عمر المتقدم وقت حدوث الإعاقة عن 45 عام.
الا يكون المتقدم مستفيد من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.
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