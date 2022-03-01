نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتتاب الدواء البنوك المستلمة 1443 سعر الاكتتاب بشركة الخدمات الطبية وموعد رد الفائض في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة الدواء الخاصة بالخدمات الطبية تعمل على تقديم خدمات الدواء بكافة أنحاء المملكة، وتطلع أيضاً لتحقيق أهدافها وطموحها في القيام بالنمو والتوسيع، فهي من الشركات الرائدة بالمملكة السعودية، ومن خلال هذا المقال سنشرح لكم اكتتاب الدواء البنوك المستلمة 1443 وما يلزم معرفته حول ذلك.

اكتتاب الدواء البنوك المستلمة 1443

إن مدير الاكتتاب وكذلك المتعهد الخاص بالتغطية الرئيسية جي اي بي البنوك المستلمة للاكتتاب الخاص بشركة الدواء، وإليكم هذه البنوك وهي كالآتي:

أولاً البنك الأهلي السعودي.

البنك السعودي البريطاني والذي يعرف باسم بنك ساب.

بنك الرياض.

مصرف الراجحي.

سعر الاكتتاب بشركة الدواء الخاصة بالخدمات الطبية

لقد تم تحديد السعر الخاص بالاكتتاب التابع لشركة الدواء لهذا العام 2022 وهي كالآتي:

أولاً سعر الاكتتاب لشركة الدواء سيكون 73 ريالاً بأسواق التداول.

السعر الأقصى يكون 73 ريالاً من النطاق السعري الذي تم تحديده من هيئة سوق المال.

رأس المال لشركة الدواء 850 مليون ريالاً سعودياً.

عدد الأسهم التي سيتم تصديرها للاكتتاب 85 مليون سهم.

عن عدد الأسهم التي ستطرح للاكتتاب الخاص بالأفراد 25 مليون 500,000 فرد أي ما يعادل 30% من الإجمالي الخاص باسم الشركة.

ميعاد تخصيص الأسهم الخاصة بشركة الدواء

إن شركة الدواء قد أعلنت نشر الاكتتاب الذي يخص الأسهم بأن الميعاد الأقصى للتخصيص أسهم الدواء للأفراد سيكون 9 مارس لهذا العام 2022، بعض القيم بالإعلان عن النتائج الاستهداف لأسهم الاكتتاب من قبل المؤسسات وكذلك الأفراد، ويذكر بأن هذه الشركة قد حققت أداء مالياً بعامي 2019 و 2020 بنمو المبيعات 4.4٪، 25.2٪ أما عن الهوامش الخاصة بالأرباح 40.1 ٪ 37.9 ٪.

متي يتم رد الفائض من اكتتاب شركة الدواء

لا يتم رد الفائض الخاص بكتاب شركة الدواء بعد أن يتخصص الأفراد بالعدد الذي يخص الأسهم، من خلال القنوات الإلكترونية لجميع البنوك، والتاريخ يكون 9 مارس وهذا هو الحد الأقصى ويرد للعملاء قيمة الاكتتاب من المحفظة الاستثمارية التابعة للمستخدم بعمليات الشراء للأسهم، دون دفع أي ضرائب أو حتى رسوم ودون أي استقطاعات.

ميعاد التداول لأسهم شركة الدواء

يبدأ التداول في أسهم شركة الدواء بعد أن يتم الاكتفاء لجميع المتطلبات التي تخص النقد والتداول بالمملكة السعودية، وسيتم الإعلان عن ميعاد بدء التداول من خلال الصحف الرسمية أو عبر موقع التداول الرسمي.