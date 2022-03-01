رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022 مصرف الادخار لتوزيع الأراضي مجاناً pmhi.ly

منظومة القروض السكنية للشباب أحدى سبل المساعدات التي تقدمها الحكومة الليبية لمواطنيها، فقد أعلن “بدر الدين” وزير الحكم المحلي عن أطلاق منظومة جديدة تختص بالقروض السكنية، الأمر الذي دفع بالكثير من الشباب للبحث عن طرق التسجيل للحصول على القرض، والجدير بالذكر هنا أن الحكومة الليبية تسعى لمساعدة الشباب المقبولين على الزوج للحصول على القروض لتخطي ومواجهة الظروف الصعبة والحصول على مستوى معيشي مناسب خاصة بعد المشاكل الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الليبية، فقد تم تخصيص مبلغ بقيمة مليار دينار ليبي لمساعدة الشباب المقبولين على الزواج، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض.

رابط مصرف الادخار منظومة القروض السكنية للشباب

يمكن الآن للشباب الليبيين التسجيل في منحة القروض السكنية للشباب المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بعد اتباع خطوات التسجيل التالية:

أولاً الدخول على رابط منظومة القروض السكنية للشباب.

الضغط على كلمة تسجيل جديد.

كتابة البيانات المطلوبة أمامك.

تسجيل رقم الهاتف المحمول.

إدخال الحروف الموضحة في الصورة أمامك بشكل صحيح.

ستصلك الآن رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك.

الآن قوم بإدخال رقم هاتفك مرة أخرى والضغط على تسجيل الدخول.

الاطلاع على شروط الحصول على القروض السكنية والموضحة أدناه.

إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

الجدير بالذكر هنا أن القروض السكنية المقدمة لم يتم تقديمها بأولوية التسجيل، بل بالشباب الأكثر احتياجاً لها.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل في قروض الشباب السكنية مصرف الادخار

أفاده من مختار محلة بعد امتلاك المتقدم على الطلب لسكن باسمه، أو اسم زوجته أو احد أبنائه القصر. وثيقة إثبات الدخل، شهادة مرتب للموظفين، شهادة مرتب ضمان من التضامن، شهادة عاطل عن العمل.

موعد بدأ التسجيل على القروض السكنية للشباب

أوضح “بدر الدين” أن عملية التسجيل لم يتم تحديد موعد بشكل رسمي حتى الآن، مضيفاً أن المتقدمين سيتم البحث والتأكد من استحقاقهم للحصول على المنحة المقدمة من خلال آلية صندوق الزكاة وصندوق التضامن الاجتماعي، مضيفاً أنه سيتم ربط منصة القروض السكنية مع مصرف الادخار بصندوق الزكاة ومصلحة الأملاك العامة ليتم صرف القروض السكنية للأكثر احتياجاً لها.