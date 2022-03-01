نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية وكالة التشغيل minha anem dz inscription في المقال التالي
منحة البطالة في الجزائر ، أصبحت أعداد كثيرة تبحث عنها خلال الفترة الماضية عبر الأنترنت وذلك لتعرف على تفاصيل الحصول على المنحة وشروط التقديم عليها وخطوات التسجيل وغيرها من التفاصيل الأخري، فالمنحة مقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz وأصبح من السهل الآن التقديم عليها إذا توفرت الشروط في المتقدم، ولذلك فسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بمنحة البطالة وطريقة الحصول عليها من خلال هذا المقال.
التسجيل في منحة البطالة على منصة minha anem dz inscription الجزائر
أصبحت منحة البطالة متوفره الآن لجميع المواطنين الجزائريين لتقديم عليها والاستفادة بها، فالمنحة مقدمة لشباب الأكثر احتياجاً داخل الجزائر لتوفير معيشة جيدة لهم، وسنوضح لكم الآن خطوات عملية التسجيل وفقاً لتوضيحات الوكالة الوطنية للتشغيل:
- أولاً الدخول على منصة منحة البطالة.
- الضغط على زر التسجيل.
- تسجيل البيانات المطلوبة، وتمثل في “رقم البطاقة، رقم بطاقة التعريف الوطنية”.
- الضغط على زر الإرسال.
- كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهي “الاسم، اللقب، رقم الحساب البريدي الجاري”.
- تحديد موعد المقابلة مع أحد المستشارين في وكالة التشغيل.
- إحضار الملف الورقي والذي يشتمل على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم على المنحة.
- طباعة ورقة التعهد لتقديمها أثناء المقابلة الشخصية.
- وسيتم فحص الطلب المقدم، وفي حالة الرفض سوف يظهر لك الرد في رسالة “مرفوض” مع توضيح السبب وهو “ليس لديهم الحق في الاستفادة من منحة البطال”.
شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022
هناك بعض الشروط التي تم توضيحها للاستفادة من منحة البطالة المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل وهي ما تتمثل في:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عام، وألا يزيد عن 40 عام.
- أن يكون المتقدم ليس لديه أي نشاط خاص.
- تقديم طلب عمل مفعل.
- عدم الاستفادة من أي برنامج دعم حكومي داخل الجزائر.
- إذا كانت المتقدمة امرأة يشترط أن يكون زوجها لا يعمل.
- عدم توفير دخل شهري ثابت.
- توضيح موقف الشباب من إزاء الخدمة الوطنية.
- يشترط ألا يرفض عرض عمل من العروض المقدمة من وكالة التشغيل.
- يشترط أن لا يكون المتقدم طالب جامعي، أو يزاول التكوين المهني في أحد المراكز.
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