موقع 2022 minha.anem.dz التسجيل في منحة البطالة الجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

موقع 2022 minha.anem.dz التسجيل في منحة البطالة الجزائرطرق وكيفية التسجيل في منحة البطالة من خلال المنصة الخاصة بالمنحة هي ما سيتناوله موضوعنا اليوم، حيث أن منحة البطالة هي منحة تم تقديمها من قبّل الحكومة الجزائرية للمواطنين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل حتى يتمكنوا من فتح بيت والإقبال على خطوة الزواج والعيش حياة راضية، فلا يمكن الحصول على كل ذلك إلا من خلال العمل وجني المال، وهذه خدمة عظيمة للمواطنين الجزائريين وخاصة إلى حديثي التخرج ولكن وفقًا لشروط معينة.

طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائرية عبر المنصة

قامت الوكالة الوطنية الجزائرية للتشغيل بتوضيح طرق التسجيل في المنحة وهي اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة منحة البطالة الإلكترونية https://minha.anem.dz/ .

. قم بالنقر على أيقونة “تسجيل” ثم قم بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك وهي رقم التعريف الوطني أو بطاقة التعريف أو رقم الهوية الوطنية ثم قم بالنقر على أيقونة “إرسال”.

بعد ذلك يتم نقلك إلى الصفحة التي سيتم من خلالها فحصك والتحقق من صحة البيانات التي قمت بإدراجها مسبقًا والتأكد من مدى استحقاقك من المنحة.

إذا تم رفضك يتم تبليغك بأنك غير مناسب للمنحة ومكتوب كلمة “مرفوض” موضحة الأسباب التي تم رفضك بسببها وفي حالة القبول يتم إرسال رسالة نصية تفيد قبولك في المنحة ويتم نقلك لمرحلة جديدة.

بعد قبولك قم بملء كافة البيانات الخاصة بك من الاسم واسم العائلة، رقم حسابك في البريد ويجب أن يكون جاري وبعض المعلومات الخاصة بك الشخصية والموجودة في ملفك التعريفي الورقي.

قم بطباعة ورقة تفيد التعهد بقبول الشروط واتباعك النصائح والالتزام بالمواعيد.

الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة للتقديم على المنحة

ورقة الشهادة الخاصة بالتعهد ويتم استخراجها من قبّل المنصة.

الوصل الخاص بالموعد الذي يتم طباعته من المنصة.

الصك البريدي.

شهادة عائلية.

بطاقة التعريف الوطني.

وثيقة إثبات الخدمة العسكرية.

شروط القبول في منحة البطالة الجزائرية