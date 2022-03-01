120 ألف أوكرانى يعبرون الحدود الغربية خلال يوم واحد

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا الرقم يزيد على ضعف عدد حالات العبور اليومية بالمقارنة بما كان عليه قبل الهجوم الروسى.
ونقلت "سى إن إن" عن سلطات مراقبة الحدود فى أوكرانيا قولها، إنه وقبل تفاقم الوضع الإنسانى كان 50 ألف شخص يعبرون الحدود فى المتوسط كل يوم، إلا أن هذا الرقم قد ازداد ليصل إلى 150 ألف شخص خلال الأمس.
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