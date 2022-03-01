زيلينسكي يطالب الغرب بفرض منطقة حظر طيران للطائرات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ن إن الوقت حان لأن يبحث الغرب فرض منطقة حظر طيران للطائرات والصواريخ والطائرات الهليكوبتر الروسية على خلفية القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية.

وفي كلمة مصورة، لم يحدد زيلينسكي كيف سيتم فرض منطقة حظر طيران ومن الذي سيفرضها.

وقال إن روسيا شنت 56 ضربة صاروخية وأطلقت 113 صاروخ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضيةـ أي منذ بدء غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير .

واتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب وقال إنه يجب إحالتها إلى محكمة دولية.

وقال إن روسيا واصلت قصف المدن الأوكرانية خلال الجولة الأولى من المحادثات مع مسؤولين أوكرانيين في روسيا البيضاء اليوم.

وقال "أعتقد أن روسيا تحاول ممارسة الضغط بهذه الطريقة... لا تضيعوا الوقت. نحن لا نقبل بمثل هذه المخططات. يمكن أن تحدث مفاوضات عادلة عندما لا يضرب أحد الطرفين الآخر بالمدفعية الصاروخية وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات".

من جهتها، قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إن روسيا استخدمت قنبلة فراغية الاثنين في غزوها لأوكرانيا.

وقالت ماركاروفا بعد تقديم إفادة لأعضاء الكونغرس الأميركي "استخدموا القنبلة الفراغية اليوم، والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف... الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير".

وفي لاهاي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه سيطلب موافقة المحكمة على فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

وذكر خان أن التحقيق سينظر في انتهاكات مزعومة تعود إلى عام 2014، عندما اعترفت أوكرانيا بالولاية القضائية للمحكمة.

وسيكون على المدعي العام أولا الحصول على تفويض من غرفة تابعة للمحكمة لفتح تحقيق.