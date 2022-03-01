نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط و شروط التسجيل في منحة الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين داخل الأراضي الجزائرية عن شروط التسجيل في منحة الجزائر رغبةً في التقدم للحصول على تلك المنحة، فهو مقدم من قبل الصندوق الوطني الجزائري لمساعدة المواطنين على تلبية الاحتياجات الأساسية وتلك المنحة تُقدم بـ 13 دينار جزائري، ومن المقرر صرفها في أول مارس القادم، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

شروط التسجيل في منحة الجزائر

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة البطالة بالجزائر، وجاءت الشروط على النحو التالي كما حددتها الحكومة الجزائرية:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية.

ينبغي أن يكون مقيم داخل حدود الجزائر.

يجب أن يكون عُمره يتراوح ما بين 19 و 40 عام فقط.

يلزم ألا يكون له دخل ثابت من قبل الحكومة.

ألا يكون مستجل في أي مؤسسات التعليم أو التكوين المهني.

ينبغي ألا يكون للزوج دخل ثابت وأن يُبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

لابد أن يكون مسجل كشخص طالب عمل لأول مرة في الوكالة الوطنية ومنذ فترة لا تقل عن ستة أشهر.

يشترط ألا يكون استفاد من قبل من أي أجهزة عمومية.

رابط التسجيل في منحة الجزائر 2022

يُمكنك التسجيل عبر الرابط الرسمي الخاص بـ منحة الجزائر المطلقة من قبل الحكومة الجزائرية، ولكي تتمكن من ذلك لابد من الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية ثم اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

يتم القيام باتباع كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل وإدخال البيانات المقدمة على منحة البطالة في الجزائر.

إرفاق كافة المستندات والأوراق ولابد من الدقة في أدخالها.

كما يُمكنك الحصول على منحة البطالة أيضًا عن طريق أحد فروع أو مكاتب التأمين.

موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022

من المفترض أن تُصرف المنحة لكافة المستفيدين في بداية أول مارس 2022 وبعد انتهائها من كافة الأعمال الخاصة بالمراجعة لجميع البيانات المطلوبة، فالحكومة تسعى لتقديم يد العون للمواطنين.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان شروط التسجيل في منحة الجزائر وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك المنحة.