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عمر شويل - جدة منحة البطالة في الجزائر 2022 هي منحة مقدمة من الحكومة الجزائرية تمثلها وزارة العدل لتقديم خدمة لفئات الشباب الجزائري العاطل عن العمل سواء من الخريجين أو غيرهم، فهي تهدف لمساندة الشباب في سد احتياجات أسرهم من أجل العيش حياة كريمة ورفع العبء عن كل مواطن جزائري عن بعض المعاناة التي مر بها الشعب خلال الفترة الأخيرة بسبب الجائحة.

منحة البطالة في الجزائر 2022 minha.anem.dz

قد أعلنت مؤخرا الحكومة الجزائرية عن منحة شهرية مقدمة للشباب الجزائري العاطل عن العمل بغرض مساعدتهم للحصول على عمل، وهي تكون بمثابة دعم مادي ونفسي لهم، فتتمثل هذه المنحة بقيمة مالية يتم منحها لكل الأشخاص من قبل الحكومة لمن ينطبق عليه الشروط والأحكام

وقدرت الحكومة الجزائرية قيمة المنحة المقدمة بنحو 13الف دينار جزائري يتقاضها الأفراد لحين حصولهم على العمل، وهي قد تعادل ما يقرب إلى 82 يورو، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية والصحية، وسوف سيتم إصدار أول دفعة من هذه المنحة ابتداءً من الشهر القادم 2022.

شروط القبول في المنحة الجزائرية للبطالة

توجد مجموعة من الشروط والأمور التي يجب توافرها لكل مواطن جزائري من أجل التسجيل والقبول في المنحة المقدمة، وهي كالتالي:

أن يكون المواطن جزائري الجنسية، وساكن بالجزائر.

ويكون العمر من بين 19، 40 سنة.

يكون المتقدم للمنحة عاطلا عن العمل.

أن لا يكون لديه مصدر دخلاً من أي جهة.

يشترط أن يكون محدد موقفه من الخدمة الوطنية.

أن لا يكون حاصل على مساعدات من أي أجهزة عمومية، قرض من البنك.

لا يكون مسجلا في المؤسسات التعليمية.

أن يكون مسجلا لدى الوكالة الوطنية كطالب عملا لأول مرة.

طريقة التسجيل في منحة البطالة

قد يقع الكثير في الأخطاء خلال عملية التسجيل للمنحة، لذلك يتساءل الكثير عن كيفية طرق التسجيل الصحيحة في هذه المنحة، لذا سنوضح لكل من تتوفر لديه الشروط الذي ذكرناها سابقا عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

تكون من خلال منصة وكالة التشغيل الإلكترونية، والتسجيل من خلال المنصة.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم.

إرسال المستندات والأوراق المطلوبة ورقم الهوية.

بالإضافة إلى ذلك إرفاق التقارير الاجتماعية والطبية على الموقع.

وبذلك يكون يستطيع جميع الأفراد التقديم على منحة البطالة في الجزائر 2022، ويتم الرد على طلبة على قرابة أسبوعين من يوم إرسال البيانات، وأكدت الحكومة أن سيتم صرف المنحة عن طريق فوري والتأكيد عليها من خلال الهاتف الخاص بالمتقدم، ويحصل على المنحة المتقدم لحين حصوله على وظيفة.