الإليزيه: أوروبا وحلفاؤها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الاثنين، أن الأوروبيين وحلفاءهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك إثر اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والمانيا وايطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، إضافة الى ممثلين للاتحاد الاوروبى وحلف شمال الاطلسى.





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