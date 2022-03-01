عاجل.. بايدن: يجب على الأمريكيين ألا يقلقوا من الحرب النووية

جدة - نرمين السيد - ودعا "بايدن"، الأمريكيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية، وذلك على خلفية إعلان روسيا أمس وضع "قوات الردع النووى" فى أقصى درجات التأهب.

وقال بايدن، فى تصريح اليوم الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كان على الأمريكيين القلق من اندلاع حرب نووية: "لا"، بحسب "رويترز".

وأعلن البيت الأبيض، فى وقت سابق من اليوم، أن بايدن سيجرى، اجتماعاً عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة "تطورات" الغزو الروسى لأوكرانيا و"تنسيق رد موحد".

وأمس الأحد حذرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة)، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التى أُعلنت سابقاً إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.