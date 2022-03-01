واشنطن تتّهم 12 دبلوماسيا روسيا بأنهم "عملاء استخبارات"

اتّهمت واشنطن الدبلوماسيين الروس الاثني عشر الأعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة والذين قرّرت طردهم بأنهم "عملاء استخبارات".
وجاء في بيان للمتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن "الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنها باشرت إجراءات طرد 12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا" وضعهم الدبلوماسي في الولايات المتحدة لكي يمارسوا "أنشطة تجسس على أمننا القومي".
وشدّدت المتحدثة على أن التدبير كان قيد التحضير "منذ أشهر عدة"، في إشارة يبدو أن الهدف منها تمييز الخطوة عن الرد الأميركي على الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.
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