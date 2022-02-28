التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار 2022 في ليبيا

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا لعام 2022 عبر مصرف الادخار والتي تعرف أيضا باسم مبادرة رئيس الحكومة الليبية للشباب، والتي تأتي ضمن سعي الحكومة لتوفير وتقديم المساعدات والتسهيلات للمواطنين والمواطنات، ومنها إعلان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن تقديم قطع أراضي سكانية في مبادرة اطلق عليها مبادرة الإسكان الشبابي، تشمل أبضا توفير شقق سكنية في جميع أنحاء المدن الليبية، فضلاً عن المساعدات المالية التي يتم توفيرها للمقبلين على الزواج من خلال التقديم على منصة إلكترونية للحصول على تلك القروض.

منظومة القروض السكنية 2022 في ليبيا

كي يتمكن المواطنين من الاستفادة من تلك المبادرات، تم إطلاق رابط منظومة القروض السكنية لإسكان الشباب في ليبيا، حيث من خلالها يكن لأي شخص تنطبق عليه الشروط التسجيل في القروض السكنية والتي سيتولى مصرف الادخار تقديمها، وقامت الحكومة بتحديد طريقة التقديم على منظومة القروض السكنية للشباب والاستفادة من المنتجات مثل الشقق أو الأراضي، التي سيتم طرحها، حيث من المنتظر أن يتم تخصيص قرابة 25 ألف مستفيد للمرحل الأولى من التسجيل تشمل الفئات الأشد احتياجاً، على أن يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري تنظيم ألية العمل واستقبال الطلبات للراغبين في التقديم على القروض.

تشمل المرحلة الأولى من التقديم على القروض السكنية توزيع عدد 1500 قطعة أراضي سكنية في المنطقة الشرقية، وفي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى حوالي 3500 قطعة، إما في المنطقة الجنوبية فسيكون العدد 3500 قطعة.

رابط التسجيل في القروض السكنية مصرف الادخار 2022

يمكن اتباع الخطوات التالية عند الدخول على رابط التسجيل في القروض السكنية مصرف الادخار للتقديم على المبادرة كما يلي:

الدخول على رابط منظومة القروض السكنية الرسمي

فتح حساب للمستخدم الذي يقوم بالتسجيل لأول مرة على المنظومة.

تعبئة بيانات الحساب للمستخدم الجديد

التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على كلمة تسجيل

معاودة الدخول من جديد لبدء التقديم على القروض السكنية للشباب.

رفع المستندات المطلوبة

إرسال الطلب للفحص والاحتفاظ بالرقم

القروض التي ستصرف للمستحقين سيتم استقطاعها وصرفها عبر مصرف الادخار بدون فوائد ربوية وفق تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

كيفية التحقق من أهلية المتقدمين على القروض السكنية

تتم عملية التحقق من الأهلية للحصول على الرض السكني للشباب عبر المجهودات التي سيقوم بها صندوق الزكاة وصندوق التضامن الاجتماعي، عن طريق عملية الربط بين منصة القروض السكنية وما سيتم إعادة من قاعدة بيانات للأشخاص المتقدمين على القروض من مصرف الادخار أو مصلحة الملاك العامة او من خلال صندوق الزكاة، وستكون الأولوية في الاستحقاق لصرف القرض وفق بعض المعايير :